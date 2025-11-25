Loi de finances 2026 : les députés rejettent la prolongation de la contribution sociale de solidarité

Le député Abdeljalil Heni, membre de la Commission des finances à l’Assemblée des représentants du peuple, a déclaré sur les ondes de Mosaïque FM que l’article 20 du projet de Loi de finances 2026 – prévoyant la prolongation de la contribution sociale de solidarité (CSS) jusqu’à fin 2027 – a été rejeté.

Selon lui, cette décision s’explique principalement par la position du ministère des Affaires sociales, qui n’a pas fourni d’arguments convaincants justifiant la poursuite d’une mesure appliquée depuis 2018. « Les députés n’ont même pas consulté les rapports financiers de 2023 et 2024 », a-t-il souligné, dénonçant un manque de transparence dans l’évaluation de l’impact de la CSS.

Heni a également pointé du doigt la situation « ambiguë » des finances des caisses sociales. Il estime que ces institutions auraient dû engager des actions pour recouvrer les créances accumulées auprès de plusieurs établissements, plutôt que de maintenir la contribution sociale de solidarité, devenue selon lui un mécanisme injustifié.