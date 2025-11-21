Tunisie : Prévisions météo du vendredi 21 novembre 2025

Les prévisions de l’Institut national de la météorologie annoncent une légère baisse des températures vendredi 21 février 2025. Les maximales varieront entre 14 et 20°C, autour de 12°C sur les hauteurs, et atteindront jusqu’à 23°C dans l’extrême sud.

Le ciel sera souvent très nuageux au nord, avec des pluies éparses et parfois orageuses, localement intenses sur les régions côtières durant la nuit. Ailleurs, quelques passages nuageux sont attendus.

Le vent d’ouest soufflera fort sur les côtes nord et modéré à relativement fort ailleurs.

La mer sera très agitée à grosse au nord, et agitée à très agitée sur le reste du littoral.