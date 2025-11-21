Tunisie : le Dr Mohamed Jamaâ sacré Meilleur Jeune Chercheur en Cancérologie dans le monde arabe

Le Dr Mohamed Jamaâ, professeur assistant à l’Université de Tunis El Manar et chercheur principal au laboratoire de génétique humaine de la Faculté de médecine de Tunis, a été honoré par le prestigieux Prix King Hussein du Meilleur Jeune Chercheur en Cancérologie pour le monde arabe lors de l’édition 2025.

Sélectionné parmi des centaines de candidats issus de plus de 26 pays, il s’est distingué grâce à ses recherches pionnières sur les tumeurs solides métastatiques, mettant en lumière l’existence de cellules tumorales particulièrement mobiles et résistantes, capables d’acquérir des chromosomes supplémentaires. Ses travaux, reconnus à l’échelle internationale et déjà à l’origine de nouveaux protocoles thérapeutiques en phase d’essais cliniques, témoignent de l’excellence de la recherche tunisienne. Fort d’un parcours marqué par près de 60 publications, plus de 25 bourses internationales et des collaborations avec de grands centres de recherche en France, en Allemagne et en Suède, le Dr Jamaâ continue de contribuer activement à l’avancement de la lutte contre le cancer tout en encadrant les jeunes chercheurs tunisiens.

Ce prix, décerné chaque année pour promouvoir l’innovation et la coopération scientifique dans le monde arabe, confirme son rôle de figure montante dans la recherche oncologique régionale et internationale.