Tunisie : Grève sectorielle de l’enseignement de base

La commission administrative sectorielle de l’enseignement de base, réunie mardi, a décidé d’organiser une grève sectorielle le 26 janvier 2026, afin de répondre à un certain nombre de revendications professionnelles, a fait savoir mercredi le secrétaire général adjoint de la Fédération générale de l’enseignement de base, Ikbel Azzebi.

Dans une déclaration à l’agence TAP, il a indiqué que « La commission administrative sectorielle, réunie hier pour examiner la situation syndicale générale et un ensemble de revendications, a décidé d’observer une journée de colère nationale pendant les vacances d’hiver (du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026), dont la date sera fixée ultérieurement, ainsi qu’une grève sectorielle le 26 janvier 2026, pour protester contre le blocage des négociations avec le ministère de l’Éducation et son refus d’engager un dialogue sérieux sur les revendications du secteur incluses dans la motion professionnelle qui lui a été transmise depuis le dernier congrès ».

Les revendications des enseignants portent essentiellement sur l’augmentation des salaires des enseignants, l’amélioration du pouvoir d’achat, l’accélération du versement des indemnités financières dues aux enseignants diplômés de l’enseignement et de l’éducation, les promotions et la mise en œuvre des accords conclus avec les partenaires sociaux, dont en premier lieu l’application de l’accord relatif à la catégorie A3, qui prévoit la réduction du nombre d’heures d’enseignement de 25 à 18 heures par semaine.

Les enseignants réclament également le respect du droit syndical, l’ouverture de négociations responsables et sérieuses, la tenue de réunions avec les syndicats sur les différents dossiers professionnels, le renforcement des ressources humaines et la réforme du système éducatif.