L’INPT publie un guide sur les droits des détenus en Tunisie

L’Instance nationale pour la prévention de la torture (INPT) a présenté, mercredi, le « Guide des droits des détenus en Tunisie », élaboré en collaboration avec le Centre Al Kawakibi pour les transitions démocratiques et des experts en droit.

Ce guide est un document d’orientation qui vise principalement à faire connaître les droits des personnes arrêtées pendant la période de “garde à vue”, de “détention provisoire” et de “détention préventive” ainsi que les garanties juridiques qui protègent ces droits.

Le guide présente l’ensemble des droits qui doivent être garantis aux personnes arrêtées et explique les procédures de contrôle des droits des détenus. Il met également l’accent sur le rôle des instances et organisations des droits de l’Homme dans le contrôle du respect de ces droits.

Le président de l’instance, Fathi Jarray, a déclaré que le “Guide des droits des détenus en Tunisie” s’adresse aux forces de sécurité, aux avocats, aux magistrats, aux détenus, aux organisations de défense des droits de l’Homme nationales et internationales, aux citoyens et aux personnes se trouvant sur le territoire tunisien.

Le contenu du guide, a-t-il expliqué, a été compilé à partir des lois nationales et des normes internationales des droits de l’homme ratifiées par la Tunisie, ainsi que des meilleures pratiques dans ce domaine.

Il a souligné “il existe un écart entre les dispositions juridiques et leur application dans la réalité. Ce guide oeuvre, en effet, à réduire cet écart, à promouvoir la culture des droits de l’homme et à sensibiliser aux droits individuels de chaque citoyen”.

En ce qui concerne le travail de l’instance, Jarray a déclaré à l’agence de TAP que l’INPT visite tous les lieux de détention et d’incarcération dans le cadre de son travail de contrôle dès la réception d’un signalement, ajoutant que “l’instance inscrit dans ses rapports toutes les violations existantes”.