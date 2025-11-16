Météo cette nuit : vent du Sud, mer agitée et températures contrastées en Tunisie

Le temps s’annonce partiellement nuageux cette nuit sur l’ensemble du pays, d’après les prévisions de l’Institut National de la Météorologie. Un vent de secteur Sud soufflera modérément à faible intensité sur la plupart des régions, mais deviendra plus soutenu le long des côtes Est, avant de se renforcer progressivement vers le Nord et le Sud au fil de la nuit.

La mer sera peu agitée dans le golfe de Gabès, alors qu’elle restera agitée sur les autres zones côtières. Côté températures, les valeurs nocturnes varieront entre 15 et 20 °C sur le Nord, le Sud et le Centre-Ouest, descendront autour de 13 °C sur les hauteurs, et oscilleront entre 20 et 25 °C dans les autres régions.