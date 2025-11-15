Tunisie : Le barreau appelle les autorités à garantir un procès équitable

Le conseil de l’Ordre national des avocats de Tunisie a rejeté « les entraves et les procédures subies par les avocats les empêchant de visiter leurs clients détenus, contrairement aux dispositions des lois en vigueur », estimant que cela constitue des tentatives de priver les détenus des garanties juridiques les plus importantes et une violation criante du principe fondamental d’un procès équitable.

Dans une déclaration publiée samedi, à l’issue d’une réunion tenue la veille, le conseil a également exprimé son rejet « de toutes les poursuites visant les avocats dans l’exercice de leurs fonctions et qui ne reposent sur aucun fondement juridique. Celles-ci visent à restreindre leur droit à la liberté d’expression et la liberté d’opinion dans le but de museler la défense ».

Il a demandé que les personnes arrêtées dans des affaires d’opinion puissent bénéficier de leur droit à la défense, comme les prévoient la loi et les traités internationaux.

Il a appelé les autorités publiques à fournir toutes les garanties d’un procès équitable et à cesser de porter atteinte au droit à la défense, selon le texte de la déclaration.

Le conseil a, en outre, exprimé la disposition du barreau tunisien à défendre le droit à la défense, protéger les avocats et lutter contre toutes les formes de persécution les visant et toute atteinte aux attributs d’un procès équitable, en recourant aux moyens de militantisme appropriés chaque fois que cela s’avère nécessaire.