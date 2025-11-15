Sécurité routière en Tunisie : vers des amendes calculées selon le revenu annuel des contrevenants

Lors d’un colloque scientifique organisé par l’Observatoire national de la sécurité routière sous le thème « Vers une politique pénale efficace en matière de sécurité routière », le colonel Chamseddine Adwani, chef du bureau de coordination et de communication, a souligné la nécessité de réviser la législation en vigueur afin de réduire les accidents et protéger les usagers de la route.

Il a indiqué que la stratégie nationale multisectorielle de sécurité routière 2025-2034 inclut un important volet législatif, actuellement évalué pour en mesurer l’efficacité et envisager de nouvelles solutions. Parmi les mesures à venir, un décret introduira prochainement l’usage du numérique, de l’intelligence artificielle et de caméras intelligentes pour constater les infractions, telles que l’excès de vitesse, le non-port de la ceinture, l’utilisation du téléphone ou la conduite en état d’ivresse.

De son côté, la professeure de droit Rabha El Ghandri a estimé que la politique actuelle n’a pas atteint ses objectifs, proposant d’instaurer des amendes proportionnelles au revenu annuel des contrevenants, ainsi qu’un système de permis à points pouvant mener jusqu’au retrait définitif en cas de récidive. Elle a affirmé qu’une réforme législative allant dans ce sens est fortement probable.