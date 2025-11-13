Tunisie : 9 % des citoyens souffrent de maladies rénales, alerte d’un spécialiste

Selon le président de l’Association tunisienne des maladies rénales et de la dialyse, le Dr Habib Skhiri, environ 9 % des Tunisiens souffrent de maladies rénales, un taux proche de la moyenne mondiale estimée à 10 %.

Lors du 13ᵉ congrès national de l’association, tenu à Hammamet Sud, il a tiré la sonnette d’alarme face à la progression inquiétante de l’insuffisance rénale, qui pourrait devenir la septième cause de mortalité dans le monde d’ici 2030. Le diabète demeure la principale cause de ces affections, d’où l’importance de la prévention pour protéger la santé rénale. Le Dr Skhiri s’est également félicité du redressement du programme de transplantation rénale en Tunisie, avec une cinquantaine à soixantaine d’opérations réalisées chaque année et l’espoir d’atteindre 100 à 150 greffes par an.

Il a par ailleurs démenti toute existence de commerce d’organes dans le pays, soulignant la rigueur des procédures légales et médicales en vigueur. Enfin, il a insisté sur la nécessité d’assurer la qualité et la sécurité des séances de dialyse, tout en encourageant la valorisation des eaux utilisées dans ce processus à des fins agricoles.