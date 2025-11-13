Peine de mort au Qatar : appels en Tunisie pour sauver Fakhri Al-Andolsi

Le monde associatif tunisien appelle une nouvelle fois à sauver le jeune Tunisien Fakhri Al-Andolsi, menacé d’exécution au Qatar. Dans un communiqué, le Observatoire tunisien des droits de l’homme a exhorté les autorités tunisiennes à intervenir d’urgence, soulignant que les autorités qataries s’apprêtent à appliquer la peine capitale à l’encontre du jeune homme, poursuivi dans une affaire de meurtre datant de 2017.

L’organisation a également interpellé le président Kaïs Saïed ainsi que l’émir du Qatar, Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, afin d’éviter l’irréparable, qualifiant le jugement prononcé contre Al-Andalusi de « sévère et injuste ». Dans la même affaire, un autre Tunisien initialement condamné à 25 ans de prison avait vu sa peine réduite à cinq ans, alors que Fakhri Al-Andalusi demeure sous la menace imminente de l’exécution.