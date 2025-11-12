Tunisie : l’UGTT refuse toute hausse salariale en dehors de la négociation sociale

L’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réaffirmé ce mercredi que toute augmentation ou révision des salaires doit impérativement s’inscrire dans le cadre de la négociation sociale et se faire en concertation avec l’ensemble des partenaires concernés.

Cette position fait suite aux déclarations du ministre des Affaires sociales annonçant l’inclusion de hausses salariales dans le projet de loi de finances 2026. L’UGTT a dénoncé une démarche contraire à la législation, estimant que toute décision unilatérale affectant les grilles salariales pourrait être contestée devant la justice.

Le syndicat a souligné que le dialogue social demeure le garant de l’équité salariale et de la stabilité sociale, appelant le gouvernement à respecter les mécanismes de concertation et à réviser les articles concernés du projet de loi afin d’assurer leur conformité avec la Constitution et le droit du travail, tout en préservant l’autorité de l’État.