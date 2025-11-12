Ooredoo Tunisie s’associe à Dora Chamli pour promouvoir le padel et le talent tunisien sur la scène mondiale

Ooredoo Tunisie annonce avec fierté un nouveau partenariat avec Dora Chamli, la numéro un du padel féminin en Tunisie, devenue la première Tunisienne à atteindre le tableau principal d’un tournoi Premier Padel.

Cette collaboration illustre l’engagement continu de Ooredoo à soutenir la jeunesse tunisienne, à encourager les sports émergents et à célébrer les athlètes qui font rayonner la Tunisie à l’international.

Née en 1996, Dora Chamli a découvert le padel lors de ses études à Barcelone, où elle est rapidement tombée amoureuse de ce sport. À son retour en Tunisie, elle est devenue l’une des pionnières du padel féminin, souvent contrainte de s’entraîner avec des hommes en raison du manque de joueuses à l’époque.

Sa détermination et sa passion l’ont menée des courts locaux aux tournois internationaux, où elle évolue désormais parmi les 140 meilleures joueuses mondiales, selon le classement de la Fédération Internationale de Padel (FIP).

En octobre 2025, lors du tournoi Premier Padel New Giza P2 organisé en Égypte, Dora Chamli a écrit une page historique du sport africain en devenant la première joueuse du continent à remporter un match dans le tableau principal d’un tournoi Premier Padel.

Elle et sa partenaire ont triomphé face au duo Marcella Koek / Victoria Kurz (6-7 (5), 6-3, 6-1) – un exploit symbolisant l’ouverture croissante du padel vers de nouveaux horizons.

Grâce à cette performance et à ses résultats constants sur le circuit FIP, Dora Chamli a progressé au classement mondial, passant de la 149ᵉ à la 139ᵉ place.

À travers ce partenariat, Ooredoo Tunisie souhaite accompagner Dora dans son ascension et inspirer les jeunes athlètes, en particulier les femmes, à poursuivre leurs rêves et à repousser les limites du possible.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Chez Ooredoo, nous croyons au pouvoir de la jeunesse, de la passion et de la persévérance pour transformer la société. Dora Chamli incarne l’esprit de la Tunisie : ambitieuse, déterminée et prête à briller sur la scène mondiale. En soutenant son parcours, nous réaffirmons notre mission : connecter les gens non seulement par la technologie, mais aussi par les rêves et les réussites partagés. »

Dora Chamli a ajouté : « C’est un immense honneur de représenter Ooredoo et mon pays à ce moment clé de ma carrière. Gagner un match dans le tableau principal d’un tournoi Premier Padel est un rêve devenu réalité. Le soutien de Ooredoo me donne la force d’aller encore plus loin. Je veux montrer que les femmes tunisiennes peuvent réussir à l’échelle mondiale et inspirer d’autres à découvrir ce sport extraordinaire. »

Le padel, sport de raquette en pleine expansion combinant des éléments du tennis et du squash, connaît un essor spectaculaire en Tunisie.

Le partenariat entre Ooredoo Tunisie et Dora Chamli s’inscrit dans une vision stratégique visant à encourager les talents tunisiens, à renforcer la présence du pays sur la scène internationale, et à promouvoir une culture d’inclusion et d’excellence.

