L’Algérie accorde la grâce présidentielle à l’écrivain Boualem Sansal après une demande allemande

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a accédé, mercredi 12 novembre 2025, à la demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, en accordant la grâce présidentielle à l’écrivain algérien Boualem Sansal.

Âgé de 76 ans, l’auteur était détenu depuis novembre 2024 et avait été condamné en mars dernier à cinq ans de prison. Selon un communiqué de la présidence algérienne, cette décision a été prise pour des raisons humanitaires, conformément à l’article 91, alinéa 8, de la Constitution, après consultation des instances juridiques compétentes. L’Allemagne prendra en charge le transfert et les soins de l’écrivain.

Boualem Sansal, connu pour ses positions critiques envers les autorités algériennes, avait été arrêté à la suite de déclarations jugées controversées sur les frontières entre l’Algérie et le Maroc. Malgré ses dénégations et son plaidoyer pour la liberté d’expression, sa condamnation avait suscité des réactions internationales, notamment un appel à sa libération lancé par le président français Emmanuel Macron.