Tunisie : peines de 2 à 16 ans de prison pour 15 accusés dans l’attentat d’Akouda

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme au tribunal de première instance de Tunis a prononcé, ce mardi 11 novembre 2025, des peines allant de deux à seize ans de prison à l’encontre de quinze accusés impliqués dans l’attaque terroriste survenue à Akouda en septembre 2020.

Ce tragique attentat avait coûté la vie à un agent de la Garde nationale et blessé un autre, après une agression à l’arme blanche menée par un groupe d’extrémistes. Les assaillants avaient ensuite saisi les armes et le véhicule de service des deux agents. Les forces de la Garde nationale étaient rapidement intervenues, parvenant à encercler et neutraliser trois terroristes. À l’issue de l’enquête, quinze individus avaient été déférés devant la justice, dont six en détention et neuf en liberté provisoire.