Tunisie : Prévisions météo du dimanche 9 novembre 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, la journée de dimanche 9 novembre 2025 sera marquée par un ciel souvent nuageux sur la plupart des régions.

Les passages nuageux deviendront par moments denses sur les zones côtières du nord, accompagnés de pluies orageuses temporaires, parfois abondantes, qui s’étendront dans l’après-midi au reste des régions septentrionales.

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales se situeront entre 15 et 20 °C au nord et sur les hauteurs, et entre 22 et 26 °C dans les autres régions.

Le vent, de secteur ouest, sera assez fort à fort sur le nord et le centre, et faible à modéré sur le sud.

La mer sera agitée au nord et agitée à localement très agitée le long des autres côtes.