La LTDH s’inquiète de l’état de Jaouher Ben Mbarek

La Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) a indiqué que des membres de la Ligue ont rendu visite, vendredi, au détenu Jaouher Ben Mbarek, en grève de la faim.

D’après la LTDH, l’état de santé de Jaouher Ben Mbarek s’est “gravement détérioré”. Il refuse de s’alimenter et de s’hydrater, malgré les nombreuses tentatives de le convaincre de suspendre sa grève de la faim, ajoute la LTDH.

Dans une déclaration publiée vendredi soir, la Ligue précise que cette visite s’inscrit dans le cadre du protocole d’accord entre la LTDH et le ministère de la Justice. Des membres de la Ligue, accompagnés d’un médecin, s’étaient rendus vendredi, à la prison civile de Belli, dans le gouvernorat de Nabeul, pour “s’enquérir des conditions de détention” des détenus.

La LTDH a indiqué qu’elle poursuivait ses efforts pour convaincre Jaouher Ben Mbarek, condamné en première instance à 18 ans de prison dans l’affaire dite de “Complot contre la sûreté de l’Etat”, de mettre fin à sa grève de la faim sauvage, qu’il mène depuis plus d’une semaine.

Cette forme de protestation, souligne la LTDH, comporte des risques majeurs pour la santé et est susceptible d’entrainer de graves complications, lit-on de même source.

Mercredi dernier, le porte-parole du Comité général des prisons et de la rééducation, Ramzi Kouki, a démenti, les rumeurs, relayées sur les réseaux sociaux, sur la détérioration de la santé de certains détenus, en grève de la faim.

Leur état de santé est “stable”; les examens médicaux réalisés quotidiennement par les cadres médicaux et paramédicaux confirment ce constat, a-t-il affirmé.