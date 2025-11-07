Violence au lycée Sijoumi : un élève poignarde son camarade !

Un drame s’est produit mercredi 5 novembre 2025 au lycée de Sijoumi à Tunis, lorsqu’un différend entre deux élèves a dégénéré en agression à l’arme blanche. Selon les informations rapportées par Diwan FM, un élève a reçu trois coups de couteau dans le dos et a été transporté d’urgence à l’hôpital dans un état grave mais stable.

Mounir Kheireddine, secrétaire général de la section régionale de l’enseignement secondaire à Tunis, a précisé que cette altercation serait liée à un conflit d’ordre personnel et sentimental. Il a également signalé qu’un troisième élève, intervenu pour calmer la dispute, a été blessé par erreur. Le responsable syndical a dénoncé la recrudescence de la violence dans certains lycées situés dans des zones sensibles, comme ceux de Sijoumi et de Sidi Hassine, pointant du doigt la circulation d’armes blanches et de drogue aux abords des établissements.

Il a par ailleurs regretté le manque d’encadrement scolaire et la suppression du mécanisme de coordination entre les ministères de l’Éducation et de l’Intérieur, qui permettait autrefois une intervention policière rapide. Kheireddine a enfin appelé à une coopération urgente entre les autorités éducatives et sécuritaires afin de mettre fin à l’escalade de la violence en milieu scolaire.