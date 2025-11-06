Football – Ligue 1 (13e journée) : Les résultats complets

Résultats complets des rencontres de la 13e journée du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, à l’issue des matches de jeudi:

Jeudi 6 novembre

A Radès:

Espérance ST 4 Youcef Belaili (51/SP), Chiheb Jebali (61), Koussay Maacha (70) et Houssem Tka (90+3)

JS Omrane 0

Au Bardo:

S. Tunisien 0

Club africain 0

Déjà joués:

Mardi 4 novembre

A Bir Bouregba:

AS Soliman 0

US Ben Guerdane 1 Adem Taoues (72)

A Kairouan:

JS Kairouan 2 Rayane Hamrouni (7), Zineddine Kada (45-SP)

AS Gabès 1 Mohamed Amine Naoui (90+3)

Mecredi 5 novembre

A La Marsa:

AS Marsa 2 Yousri Arfaoui (14), Ahmed Hadhri (45)

CA Bizertin 0

A Béja:

O. Béja 0

CS Sfaxien 1 Iyed Belwafi (41)

A Sousse:

ES Sahel 1 Houssem Dagdoug (7)

ES Zarzis 0

A Métlaoui:

ES Métlaoui 2 Naby Sylla (43 et 90+2)

US Monastir 2 Fakhreddine Ben Youssef (73), Adnene Yaakoubi (75)

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Espérance ST 30 13 9 3 1 23 3 +20

2. Club Africain 27 13 8 3 2 18 7 +11

3. Stade Tunisien 27 13 7 6 0 14 3 +11

4. CS Sfaxien 20 13 5 5 3 15 9 +06

5. US Monastir 20 13 4 8 1 13 9 +04

6. ES Zarzis 20 12 6 2 4 15 12 +03

7. ES Métlaoui 19 13 5 4 4 9 11 -02

8. Etoile du Sahel 18 13 5 3 5 16 12 +04

9. JS Omrane 16 13 4 4 5 9 14 -05

10. CA Bizertin 15 13 4 3 6 9 11 -02

11. USB Guerdane 15 13 3 6 4 9 9 00

12. AS Marsa 13 12 4 1 7 12 12 00

13. JS Kairouan 13 13 4 1 8 10 24 -14

14. AS Soliman 10 13 2 4 7 5 12 -07

15. AS Gabès 8 13 1 5 7 6 16 -10

16. O. Béja 8 13 2 2 9 4 23 -19