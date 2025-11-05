Tunisie : Prévisions météo du mercredi 5 novembre 2025

Selon les services météorologiques, la journée du mercredi 5 novembre 2025 sera marquée par des passages nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les vents souffleront du secteur est, faibles à modérés dans la matinée, avant de se renforcer progressivement dans l’après-midi sur les régions côtières du nord.

La mer sera d’abord peu agitée, puis deviendra agitée au nord au fil de la journée.

Côté températures, une légère hausse est attendue, avec des maximales comprises entre 22 et 27 °C, et autour de 20 °C sur les hauteurs.