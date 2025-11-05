« La ministre du Bonheur » n’allait plus bien : Ons Jabeur parle d’une dépression silencieuse

Dans un témoignage empreint d’émotion et de sincérité, la championne tunisienne Ons Jabeur s’est confiée sur la période de dépression qu’elle a traversée, révélant l’envers du décor d’un circuit professionnel éprouvant.

Surnommée « la ministre du Bonheur » par ses fans, la joueuse de 31 ans a admis avoir perdu pied face à la pression constante, à la succession des tournois et aux blessures à répétition. « Je me suis oubliée », confie-t-elle, dénonçant un calendrier « inhumain » qui ne laisse aucune place à la récupération ni à la santé mentale des athlètes. Désormais, Ons Jabeur veut se recentrer sur elle-même, retrouver l’équilibre et redéfinir sa carrière selon ses propres termes. « Je suis fatiguée de laisser le calendrier décider pour moi. Je veux revenir quand je serai heureuse à nouveau », affirme-t-elle avec détermination.

Par ce témoignage courageux, la Tunisienne lève le voile sur un sujet longtemps tabou dans le sport de haut niveau : la souffrance psychologique des athlètes derrière les sourires et les trophées.