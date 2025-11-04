Tunisie : Vers une carte d’identité nationale obtenue à distance dès 2026

Les Commissions de l’organisation de l’administration, de la numérisation et de la gouvernance de l’Assemblée, ainsi que celle des plans de développement et des grands projets du Conseil national des régions et des districts, ont tenu ce mardi 4 novembre 2025 une séance conjointe consacrée à l’examen du budget du ministère des Technologies de la communication pour l’année 2026.

Intervenant à cette occasion, le ministre Sofiene Hemissi a présenté les grandes orientations de son département pour l’année à venir. Il a mis l’accent sur l’accélération de la numérisation des structures publiques, le développement des infrastructures technologiques, l’achèvement de la transformation numérique de l’administration et la modernisation du cadre législatif et réglementaire, tout en insistant sur le renforcement de la cybersécurité nationale.

Le ministre a précisé que la plateforme nationale des procédures administratives a atteint un taux d’avancement de 50 %, et que plusieurs services en ligne à forte demande citoyenne sont en cours de finalisation.

Il a également annoncé le prochain lancement du service de délivrance de la carte d’identité nationale à distance, qui sera d’abord accessible aux élèves du baccalauréat avant d’être généralisé.