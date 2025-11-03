Tunisie : les déchets de construction bientôt utilisés dans les routes dès 2026

À partir de 2026, la Tunisie fera un pas important vers une construction plus durable en intégrant systématiquement les déchets de chantier dans les projets routiers.

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, Salah Zouari, a annoncé que cette mesure, élaborée en coordination avec le ministère de l’Environnement, vise à valoriser les résidus du secteur du bâtiment tout en réduisant l’impact environnemental. Des études techniques sont actuellement menées dans le cadre de projets pilotes afin d’évaluer la qualité et la fiabilité des matériaux recyclés.

Selon le ministre, ces matériaux pourraient représenter jusqu’à 20 % des matières premières utilisées dans certaines infrastructures, une proportion appelée à devenir obligatoire dans les cahiers des charges dès l’an prochain. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale de développement durable et d’économie circulaire.