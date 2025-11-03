Tunisie : Inscriptions ouvertes au concours du ministère des Affaires sociales

Le ministère des Affaires sociales annonce l’ouverture d’un concours externe pour le recrutement d’assistants sociaux au profit du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées, à partir du 10 décembre 2025 et les jours suivants.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 10 novembre 2025.

Les candidats intéressés doivent s’inscrire via la plateforme en ligne et envoyer leur dossier de candidature, comprenant les pièces suivantes :

Une demande de candidature remplie en ligne et imprimée depuis la plateforme des concours externes du ministère des Affaires sociales : concours.social.gov.tn

Une copie de la carte d’identité nationale

Une copie du diplôme accompagnée, le cas échéant, d’une attestation d’équivalence pour les diplômes étrangers

Les signatures et copies ne doivent pas nécessairement être légalisées ou certifiées conformes à l’original.

Le candidat âgé de plus de 40 ans doit joindre une attestation prouvant l’accomplissement d’un service civil effectif ou une attestation d’inscription auprès d’un bureau de l’emploi.

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par courrier recommandé ou déposés directement au bureau d’ordre central du ministère des Affaires sociales (27, rue Bab Bnet, 1006 Tunis), dans une enveloppe portant la mention :

« Concours externe sur épreuves pour le recrutement d’assistants sociaux au profit du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées ».

🔗 Détails et inscription : https://www.emploi.nat.tn/fo/Fr/global.php?page=198&ref=3619