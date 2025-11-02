Sousse : saisie de quatre tonnes de pommes de terre stockées illégalement

À Sousse, les unités de la sécurité nationale ont mis la main sur quatre tonnes de pommes de terre stockées illégalement dans un entrepôt situé à Sidi Abdelhamid, à la suite d’une opération menée sur instruction du parquet de Sousse.

L’enquête a révélé que le commerçant propriétaire des lieux aurait délibérément accumulé la marchandise dans le but de provoquer une pénurie artificielle et d’en augmenter les prix, une pratique relevant de la spéculation illicite, sévèrement punie par la loi tunisienne. Le principal suspect a été arrêté et placé en garde à vue, tandis qu’une enquête judiciaire a été ouverte pour identifier d’éventuelles complicités.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de contrôle économique lancée par les autorités afin de préserver l’équilibre du marché et lutter contre le monopole et les pratiques frauduleuses dans la distribution des denrées alimentaires.