La Chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a décidé de reporter à une date ultérieure le procès intenté contre la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi.

L’affaire concerne l’incident survenu au bureau d’ordre de la présidence de la République. La dirigeante du PDL est poursuivie en vertu de l’article 72 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pour tentative de changer le régime de l’État.

Lors de l’audience tenue ce vendredi, le collectif de défense d’Abir Moussi a choisi de boycotter les débats, sans qu’une nouvelle date d’audience ne soit, pour l’heure, annoncée.