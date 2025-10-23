Tunisie : L’ingénieur Brahim Houla élu président de GLOPAC

L’ingénieur tunisien Brahim Houla a été élu président du Global Accreditation Cooperation incorporated (GLOPAC) lors de l’assemblée générale de l’organisation, tenue en Thaïlande ce jeudi, devenant ainsi le premier Arabe et le premier Africain à accéder à cette fonction.

Selon la page officielle du Conseil national d’accréditation tunisien (TUNAC) sur Facebook, GLOPAC est une nouvelle organisation internationale qui remplacera, à compter du 1er janvier 2026, l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) et l’International Accreditation Forum (IAF), deux organismes majeurs dans le domaine de l’accréditation à l’échelle mondiale.

Brahim Houla a précédemment travaillé au sein du Conseil national d’accréditation tunisien.