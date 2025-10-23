Polémique en Tunisie : une croisière israélienne attendue au port de La Goulette le 4 novembre

La campagne tunisienne pour le boycott et la lutte contre la normalisation a lancé un cri d’alerte après avoir révélé, à travers un communiqué publié mercredi, que le site officiel de la compagnie de croisières Oceania Cruises annonce l’arrivée d’un navire en provenance du port de Haïfa, sous occupation israélienne, au port de La Goulette le 4 novembre 2025.

Selon la campagne, cette escale prévue en Tunisie, avec à bord des passagers israéliens, constitue un acte de normalisation explicite et une tentative de légitimer l’occupation sioniste, au moment où les peuples de Palestine, du Liban et d’autres pays arabes continuent de subir ses attaques. L’organisation a fermement dénoncé l’entrée de cette embarcation dans les eaux territoriales tunisiennes et a appelé les autorités à refuser son accostage, conformément à la position historique du peuple tunisien en faveur de la cause palestinienne. Elle a, en outre, réitéré son appel à l’adoption d’une loi criminalisant toutes les formes de normalisation avec l’entité sioniste.