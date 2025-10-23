Fuite des talents : la Tunisie perd 84 % de ses nouveaux médecins vers l’étranger

Lors du 8ᵉ congrès national de médecine générale et familiale, tenu du 23 au 25 octobre 2025 à Hammamet, le Dr Abdelaziz Hamdane, membre de la Société tunisienne de médecine générale et expert auprès de l’Organisation mondiale de médecine de famille, a tiré la sonnette d’alarme sur l’exode massif des jeunes médecins tunisiens.

Sur les 1 900 nouveaux diplômés, pas moins de 1 600 ont choisi de s’installer en Europe pour y exercer. Ce phénomène, révélateur à la fois de la qualité de la formation médicale en Tunisie et des défaillances structurelles du système de santé, met en lumière la précarité des conditions de travail et le manque de valorisation des praticiens.

Le Dr Hamdane a insisté sur le rôle crucial du médecin de famille, capable de traiter plus de 80 % des pathologies courantes et de réduire de 19 % la mortalité prématurée, plaidant ainsi pour une véritable réforme de la médecine de proximité et une refonte globale de la politique sanitaire nationale.