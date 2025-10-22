Tunisie – El Borma : dix nouveaux puits d’hydrocarbures prévus d’ici 2030 pour booster la production

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annoncé un ambitieux programme de relance de la production pétrolière dans le champ d’El Borma, à travers la Société italo-tunisienne d’exploitation du pétrole (SITEP).

D’ici 2030, dix nouveaux puits de pétrole et de gaz seront forés, dont deux dès 2025 et 2026, afin de renforcer la production nationale et de réduire le déficit énergétique du pays. Le ministère a précisé que la baisse enregistrée ces dernières années est liée au déclin naturel des gisements, évalué à 8 % par an, ainsi qu’à divers problèmes techniques et financiers.

Malgré ces difficultés, la production d’El Borma a progressé de 15 % au premier trimestre 2025 par rapport à l’année précédente, signe des efforts continus de la SITEP pour redynamiser le secteur.