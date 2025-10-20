Tunisie : Météo du lundi 20 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), la journée du lundi 20 octobre 2025 sera marquée par un temps variable. Des nuages parfois denses, accompagnés de pluies orageuses passagères, concerneront les régions côtières du Sud, tandis que le reste du pays connaîtra de simples passages nuageux.

Le vent soufflera du secteur sud sur le nord et le centre, et du secteur ouest sur le sud, avec une intensité faible à modérée. La mer sera peu agitée.

Côté températures, une légère hausse est attendue : les maximales varieront entre 22 et 26 °C, et avoisineront les 20 °C sur les hauteurs de l’ouest.