Trump dément avoir demandé à Israël de reprendre les combats à Gaza

Le président américain Donald Trump a affirmé, lundi 20 octobre 2025, qu’il n’avait pas demandé à Israël de reprendre les hostilités dans la bande de Gaza, tout en promettant de « mettre fin au mouvement Hamas » si celui-ci violait l’accord de cessez-le-feu en vigueur.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, Trump a souligné qu’il prenait plusieurs mesures pour préserver la trêve. Il a ajouté que « le Hamas n’est plus soutenu par l’Iran » et qu’une « chance » devait lui être accordée afin de maintenir la stabilité dans la région.