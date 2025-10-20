Scandale au Kef : deux fonctionnaires du ministère de l’Éducation accusés d’escroquerie à l’embauche

Le parquet du tribunal de première instance du Kef a ordonné la mise en détention de deux fonctionnaires relevant du ministère de l’Éducation, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire de falsification, d’usage de faux et d’escroquerie.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’un des suspects travaille à l’inspection de l’enseignement primaire et l’autre à la délégation régionale de l’éducation.

Ils auraient abusé de leur position pour tromper une jeune diplômée en lui promettant un emploi au sein du ministère, avant de lui remettre un faux contrat de travail afin de donner une apparence de légitimité à leur manœuvre frauduleuse.