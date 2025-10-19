Wushu Kung-fu : la Tunisie brille en Chine avec sept médailles au Championnat du monde

La Tunisie s’est illustrée lors du Championnat du monde de Wushu Kung-fu des styles traditionnels, organisé en Chine du 14 au 20 octobre 2025, en remportant un total de sept médailles.

Les athlètes tunisiens ont décroché cinq médailles d’argent et deux de bronze, confirmant ainsi le niveau remarquable de l’école tunisienne dans cette discipline martiale.

Cette performance témoigne du sérieux de la préparation, du talent des compétiteurs et de l’engagement constant de la Fédération tunisienne de Wushu à promouvoir cet art martial ancestral sur la scène internationale.