Italie : le journaliste anti-mafia Sigfrido Ranucci ciblé par une bombe qui a réduit sa voiture en miettes

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2025, un attentat à la bombe a visé le journaliste d’investigation italien Sigfrido Ranucci, dont la voiture a été détruite devant son domicile à Pomezia, près de Rome.

Heureusement, l’explosion, d’une puissance estimée à un kilogramme d’explosif, n’a fait aucune victime, mais a causé d’importants dégâts matériels, touchant notamment le véhicule de sa fille et la façade d’une maison voisine. Selon les premières constatations, l’engin aurait été allumé manuellement à l’aide d’une mèche, et non déclenché à distance, ce qui laisse penser à une mise en scène minutieuse. Connu pour ses enquêtes percutantes sur la mafia italienne dans l’émission « Report » diffusée sur la Rai, Ranucci vit sous protection policière depuis 2014 en raison des menaces récurrentes dont il fait l’objet. L’incident, qualifié d’« escalade inquiétante » par le journaliste lui-même, a conduit le parquet anti-mafia de Rome à ouvrir une enquête.

Malgré la gravité de l’attaque, Sigfrido Ranucci affirme garder confiance dans le soutien des institutions italiennes face à cette nouvelle tentative d’intimidation visant la liberté de la presse.