Classement FIFA : la Tunisie grimpe à la 43e place mondiale et 7e en Afrique

La sélection tunisienne de football a gagné trois places au classement de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) publié ce vendredi, se hissant au 43e rang mondial.

Au niveau continental, les Aigles de Carthage occupent désormais la 7e place, derrière le Maroc (1er en Afrique et 12e mondial), le Sénégal (18e mondial), l’Egypte (32e mondial), l’Algérie (35e mondial), le Nigeria (41e mondial) et la Côte d’Ivoire (42e mondial).

Le Onze national, qui avait assuré sa qualification pour la coupe du Monde 2026 au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique dès la 8e journée des éliminatoires africaine (Groupe H), a clôturé sa campagne des qualifications par deux victoires consécutives contre Sao Tomé-et-Principe (6-0) le 10 octobre et contre la Namibie (3-0) le 13 octobre dernier.

Au plan international, l’équipe d’Espagne a conservé la tête du classement, tandis que l’Argentine a repris la deuxième place à l’équipe de France, désormais troisième.