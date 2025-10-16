Tunisie : Prévisions météo pour jeudi 16 octobre 2025

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera souvent très nuageux jeudi 16 octobre 2025, avec des pluies temporairement orageuses touchant le nord, le centre et, par endroits, le sud-est du pays.

Ces précipitations seront localement abondantes et pourront s’accompagner de chutes de grêle sur certaines zones limitées. Le reste des régions connaîtra des passages nuageux sans précipitations notables.

🌬️ Vent fort et mer agitée

Le vent soufflera du secteur nord, assez fort près des côtes et sur le sud, mais faible à modéré ailleurs. Il pourra dépasser 60 km/h en rafales, notamment lors des épisodes orageux.

La mer sera agitée sur l’ensemble des côtes tunisiennes.

🌡️ Températures en légère baisse

Les températures maximales oscilleront entre 20 et 25 °C, tandis qu’elles seront autour de 16 °C sur les hauteurs de l’ouest, annonçant une atmosphère plus fraîche dans les zones intérieures.