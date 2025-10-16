Projet de loi de finances 2026 : 1,5 à 2 dinars prélevés sur les factures dans les grandes surfaces

Le projet de loi de finances pour l’année 2026 prévoit l’instauration de nouvelles contributions destinées à renforcer les ressources des caisses sociales.

Parmi les principales mesures figurent des taxes fixes sur les factures d’achat dans les grandes surfaces : 1,5 dinar pour chaque facture égale ou supérieure à 50 dinars, et 2 dinars pour celles atteignant ou dépassant 100 dinars.

Le texte propose également l’application d’une taxe de 100 millimes sur chaque opération de recharge téléphonique d’un montant égal ou supérieur à 5 dinars, ainsi qu’un prélèvement de 40 % sur le prix de participation aux jeux et concours. Ces dispositions visent à diversifier les sources de financement public tout en soutenant la solidarité sociale.