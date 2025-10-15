Attaque terroriste d’Akouda : report du procès et rejet des demandes de libération

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme a décidé de reporter le procès relatif à l’attaque terroriste d’Akouda, tout en rejetant les demandes de libération formulées par les accusés.

Cette affaire remonte à septembre 2020, lorsqu’un véhicule transportant trois terroristes avait délibérément percuté deux agents de la Garde nationale au niveau du croisement d’Akouda, à El Kantaoui, dans le gouvernorat de Sousse.

L’attentat avait coûté la vie à l’adjudant Sami Mrabet et grièvement blessé son collègue Rami Limam. Plus d’une dizaine de personnes, dont certaines sont détenues et d’autres en liberté, sont actuellement poursuivies dans le cadre de cette affaire.