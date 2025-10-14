Tunisie : La météo du mardi 14 octobre 2025

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie, la journée du mardi 14 octobre 2025 sera marquée par un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays.

Au cours de l’après-midi, des cellules orageuses locales se formeront sur les régions ouest du nord et du centre, apportant des averses parfois intenses. Ces perturbations gagneront progressivement les régions de l’est, où les pluies pourraient être localement abondantes.

Le vent soufflera du secteur sud, devenant relativement fort près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera agitée, notamment sur les zones littorales exposées.

Côté températures, peu de changement à attendre : elles varieront entre 26 et 30°C sur les côtes, et atteindront jusqu’à 33°C à l’intérieur du pays.