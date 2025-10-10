Vol à Siliana : trois cagoulés dérobent les téléphones d’élèves dans un lycée

À Siliana, les unités de la police judiciaire, en collaboration avec les services du poste de police du quartier El-Salah, sont parvenues ce vendredi 10 octobre 2025 à élucider une affaire de vol survenue à l’Institut Ibn Khaldoun.

Trois individus cagoulés avaient fait irruption, le mercredi 8 octobre, dans une salle d’étude de l’établissement avant de dérober plusieurs téléphones portables appartenant à des élèves internes.

Grâce à une enquête rapide et coordonnée, les suspects ont été identifiés et interpellés. Sur instruction du ministère public, ils ont été placés en garde à vue afin de poursuivre les investigations et de déterminer les circonstances exactes de cette intrusion.