Médenine : Mise en service demain de la nouvelle station de voiture de louage

La nouvelle station des voitures de louage de la ville de Médenine, entrera en service à partir de, demain vendredi, suite au parachèvement des travaux de réaménagement, a annoncé, le président de l’Union régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, Fethi Beklati, .

Située sur la route de Djerba, la nouvelle station s’étend sur 2 500 m² et comprend une salle d’attente, des guichets de vente de billets, une salle de prière, des blocs sanitaires et un point de rafraîchissement.

Elle dessert à la fois les lignes intérieures et une ligne extérieure vers Tataouine, a indiqué Beklati à l’Agence TAP, soulignant que cette infrastructure contribuera à améliorer la qualité du service de transport dans la région et à offrir un environnement plus sûr et plus agréable aux usagers.

L’ancienne station des voitures de louage, fermée après l’effondrement d’un mur ayant blessé un chauffeur en novembre 2024, ne répondait plus aux normes de sécurité requises.