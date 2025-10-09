Après le cessez-le-feu, 153 camions d’aide humanitaire livrés à la bande de Gaza

Ce jeudi, un convoi composé de 153 camions d’aide humanitaire a franchi la frontière égyptienne à destination de la bande de Gaza, selon des sources du Croissant-Rouge égyptien citées par l’AFP.

Cette opération intervient peu après l’annonce d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, marquant un nouvel espoir d’allègement de la crise humanitaire dans l’enclave palestinienne. Les camions ont emprunté la route secondaire du poste de Rafah pour rejoindre le point de passage de Kerem Abou Salem, où l’aide sera distribuée à la population.

Parmi ces cargaisons, 80 camions proviennent des Nations unies, 17 du Croissant-Rouge égyptien, 21 du Qatar et 30 de l’Égypte, illustrant une mobilisation internationale coordonnée pour répondre aux besoins urgents des civils à Gaza.