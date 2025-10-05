Flottille Al-Soumoud : des cartes de rapatriement émises pour tous les militants détenus

Le collectif du Flottille Al-Soumoud maghrébine pour la levée du blocus de Gaza a annoncé la délivrance de cartes de rapatriement concernant l’ensemble des militants détenus par les forces d’occupation israéliennes.

Selon le communiqué, 21 ressortissants espagnols, 4 Néerlandais et 4 Portugais seront rapatriés dans la journée. Par ailleurs, la première vague de militants libérés, revenant de la Palestine occupée, est attendue à Tunis-Carthage ce dimanche 5 octobre à 16h00.

Cet événement marque une étape importante dans le processus de libération des membres de la flottille, symbole d’un engagement humanitaire et solidaire en faveur du peuple palestinien.