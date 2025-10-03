Flottille Al-Soumoud : l’image de Mohamed Mrad devient symbole en Tunisie

Les autorités d’occupation israéliennes ont publié des photos de l’arrestation et de la détention des participants à l’« Flottille Al-Soumoud », parmi lesquelles celle du comédien tunisien Mohamed Mrad a particulièrement retenu l’attention.

Pour de nombreux Tunisiens, l’attitude de l’acteur, serein et digne face aux forces d’occupation, a été perçue comme un symbole de courage et de défi. En revanche, la diplomatie israélienne a qualifié cette image de « provocation », inscrivant l’initiative dans ce qu’elle appelle une « imposture ».

Cette divergence d’interprétation illustre l’impact symbolique que peut revêtir une simple photographie, oscillant entre message de résistance pour certains et acte de défi pour d’autres.