Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), la journée du jeudi 2 octobre 2025 sera marquée par un ciel passagèrement nuageux sur la plupart des régions. Les nuages s’épaissiront progressivement au nord et au centre, donnant lieu à des pluies orageuses, parfois localement abondantes.

Les vents souffleront du secteur nord sur le nord et le centre, et du secteur est sur le sud. Ils seront assez forts près des côtes nord et sur le golfe de Hammamet, faibles à modérés ailleurs, mais pourront temporairement dépasser 70 km/h sous l’effet des orages.