Gafsa : interdiction de l’abattage des vaches laitières et brebis sans certificat officiel

La municipalité de Gafsa a annoncé ce jeudi une nouvelle mesure visant à protéger le cheptel et à préserver les ressources animales.

Elle a ainsi décidé d’interdire l’abattage des veaux, des vaches laitières et des jeunes brebis, sauf présentation d’un certificat d’inaptitude à l’élevage, délivré par la Délégation régionale au développement agricole compétente. Cette décision s’appuie sur l’arrêté du ministre de l’Agriculture daté du 23 août 1984, qui encadre l’abattage des bovins et des ovins.

Elle s’inscrit dans une logique de régulation et de préservation du patrimoine animalier, en encourageant le maintien des femelles reproductrices et la pérennité de l’élevage local.