Affaire Caisse des dépôts : Mandat de dépôt contre Boutheina Ben Yaghlane

Le juge d’instruction principal du pôle judiciaire économique et financier a émis ce jeudi un mandat de dépôt à l’encontre de Boutheina Ben Yaghlane, ancienne directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations.

Dans la nuit de mercredi, le même juge avait déjà prononcé deux mandats de dépôt contre l’homme d’affaires Ahmed Abdelkafi et un ancien directeur général, dans le cadre d’une enquête sur des soupçons de corruption financière et administrative au sein du Fonds des dépôts et consignations.

Le pôle judiciaire financier poursuit ses investigations et prévoit d’auditionner d’autres cadres impliqués avant de prendre les mesures judiciaires appropriées.