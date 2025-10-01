URGENT : Interception du navire Deir Yassin et arrestation de militants tunisiens par la marine israélienne

L’escalade en Méditerranée s’est intensifiée avec l’interception de plusieurs navires du « Flottille du Sumud » par la marine israélienne. Parmi les personnes arrêtées figurent les Tunisiens Mazen Abdellaoui, Wael Nouar, Ghassen Hnichiri, Ayoub Habraoui et Yassine Gaidi, ainsi que l’ensemble de l’équipage du navire Deir Yassin.

Selon un correspondant d’Al Jazeera, les forces navales israéliennes ont aspergé les bateaux de grandes quantités d’eau avant de prendre le contrôle de six embarcations. Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé que les passagers arrêtés sont en bonne santé et seront transférés vers un port israélien, tandis que la chaîne 13 a rapporté que les activistes seront ultérieurement expulsés vers leurs pays respectifs.

Cette opération marque un nouveau tournant dans la tension régionale entourant la tentative de briser le blocus maritime imposé à Gaza.