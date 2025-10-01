Norvège : disparition mystérieuse de l’haltérophile tunisienne Ghofrane Belkhir à l’aéroport d’Oslo

La scène sportive tunisienne a été secouée par une nouvelle inattendue : la haltérophile internationale Ghofrane Belkhir a mystérieusement disparu à l’aéroport d’Oslo, en Norvège, à peine deux heures après l’arrivée de la délégation nationale pour participer aux Championnats du monde d’haltérophilie, prévus à partir de ce jeudi.

Selon des informations rapportées par la radio nationale, le sélectionneur Ridha Ayachi aurait perdu tout contact avec l’athlète au moment de l’embarquement pour un vol interne à destination de la ville de Førde. Les autorités compétentes et les responsables de la Fédération poursuivent actuellement leurs démarches pour élucider les circonstances de cette disparition soudaine et déterminer les raisons qui l’ont motivée.