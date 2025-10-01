La FIJ demande à l’ONU et l’UNESCO de protéger les journalistes de la Flottille Soumoud

La Fédération internationales des journalistes (FIJ) a appelé l’Organisation des Nations Unies et l’UNESCO, à intervenir d’urgence pour assurer la protection des journalistes à bord de la Flottille internationale Soumoud, en application du droit international.

Dans une déclaration, la Fédération a exprimé son inquiétude concernant la sécurité des journalistes qui participent à la flottille « Global Sumud Flotilla », en route vers Gaza pour briser le blocus sur l’enclave.

Plusieurs journalistes ont rejoint la flottille pour couvrir l’évènement, dont au moins sept originaires d’Afrique du Nord, souligne la FIJ faisant observer que la flottille entame la dernière étape de son voyage et que, par conséquent, elle risque d’être interceptée par les forces israéliennes dans les prochaines 48 heures.

Dans sa déclaration, la Fédération tient à rappeler qu’au moins 222 journalistes ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre et dénonce la poursuite de l’offensive contre la liberté de la presse menée par Israël.